التفجير الإرهابي بالبحيرة 2: إيداع 3 متهمين السجن

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الخميس، إيداع 3 متهمين في قضية التفجير الإرهابي بالبحيرة 2، السجن والإبقاء على متهمين إثنين بحالة سراح، على ان تتواصل الأبحاث لاحقا.

وبين رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم إحالة 5 متهمين في قضية التفجير الأخير بمنطقة البحيرة 2، كانوا بحالة احتفاظ على القطب القضائي لمكافحة الارهاب وأنه تقرّر فتح بحث تحقيقي في شأنهم.

يُذكر أنّ إرهابيين إثنين، عمدا يوم 6 مارس 2020، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما.

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