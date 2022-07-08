التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين دون علمهم

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة، التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين المسجلين في السجل الانتخابي دون علمهم .

وأكدت الهيئة أنه على جميع الناخبين المسجلين أن يتثبتوا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها لاستفتاء 25 جويلية 2022 عبر خدمة الهاتف الجوال *195*ب.ت.و# ، داعية على كل من يرغب في تحيين مركز اقتراعه إلى القيام بذلك قبل يوم 12 جويلية 2022 عبر الموقع الالكتروني https://touenssa.isie.tn أو عبر خدمة *194# أو بأقرب مكتب من مكاتب التحيين الموجودة في كل مقرات البلديات بكامل تراب الجمهورية.

وللحصول على مزيد من الارشادات بخصوص عمليات التحيين وغيرها من المسائل ذات العلاقة باستفتاء 25 جويلية يمكن لكل المواطنين الاتصال بالموزع الصوتي 1814 الموضوع على ذمتهم من الساعة الثامنة صبحا إلى الساعة العاشرة ليلا كامل أيام الأسبوع.

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