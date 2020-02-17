التكتل يُؤكّد أنه ليس معنيا بالمشاركة في الحكومة بأي حقيبة ويُطالب النهضة بالإعتذار

أكد حزب التكتل في بيان له اليوم الاثنين، أنه كحزب غير ممثل في البرلمان، لم تتم إستشارته في تكوين الحكومة التي إقتصرت على الأحزاب والكتل الموجودة بمجلس نواب الشعب و ليس معنيا بالمشاركة في الحكومة بأي حقيبة رغم ما يزخر به الحزب من كفاءات، على حد تعبيره.

وأشار الحزب إلى أن قائمة التركيبة المعروضة يوم السبت 15 فيفري لا تتضمن أي إسم لأي منخرط في حزب التكتل، كما أن لبنى الجريبي قدمت إستقالتها من حزب التكتل في ماي 2015 وقطعت علاقاتها بالحزب ولم تشارك في أي من نشاطاته منذ 5 سنوات.

وذكّر التكتل بأن إلياس الفخفاخ أعلم هياكل الحزب يوم 22 جانفي بتخليه عن كل المسؤوليات الحزبية للتفرغ التام لتكوين الحكومة في أحسن الظروف.

وطالب حزب التكتل حركة النهضة بتصحيح المعلومة الخاطئة التي وردت على لسان قياداتها عبر رئيس كتلتها بالبرلمان نور الدين البحيري و رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني حول تضمن حكومة الفخفاخ المصرح بها يوم السبت لسبع وزراء من حزب التكتل.

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