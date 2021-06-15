التلاميذ المصابون بكورونا يجتازون البكالوريا في مركز الحجر الاجباري بالمهدية

أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر نقل جميع التلاميذ الحاملين لفيروس كورونا إلى مركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2021 التي تنطلق غدا الأربعاء.

وأكد الولباني بأن السلط الجهوية ستتولى عملية نقل التلاميذ المترشحين لاجتياز الباكالوريا من حاملي الاصابة بكورونا الى مركز الحجر الاجباري بالمهدية الذي قامت وزارة التربية بتهيئة احدى فضاءاته كقاعات امتحان خاصة لإجراء الامتحانات، مبينا ان طاقة استيعاب هذا المركز تبلغ 100 تلميذ.

وأشار المتحدث إلى امكانية أن تلجأ الوزارة، في حال ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في صفوف المترشحين للباكالوريا، إما لتوسعة مركز الامتحان بالمهدية أو احداث مراكز مماثلة لاستقبال الحالات الحاملة للإصابة بالفيروس من ضمن المترشحين لاجتياز الباكالوريا، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بسداد نفقات اقامة المترشحين المصابين بمركز الحجر الاجباري بالمهدية.

وسيجتاز التلميذ المشتبه في اصابته امتحان الباكالوريا بقاعات عزل صحي داخل مراكز الامتحان العادية، على أن يخضع في نفس اليوم وإثر انهاء حصة الاختبار الى تحليل تقصي كوفيد 19 وينقل إذا ما تأكدت إصابته بالمرض الى مركز الحجر الاجباري بالمهدية لاتمام امتحاناته، حسب ما ذكره مدير الامتحانات.

وفي حالة أثبتت التحاليل سلامة التلميذ المترشح المشتبه في اصابته، يقع ارجاعه الى قاعة الامتحان العادية لاتمام باقي الاختبارات بمركز الامتحان الذي ينتمي اليه خلال دورة الباكالوريا.

وبين الولباني بأن ظروف انجاز الامتحان بمركز الامتحان الخاص بالحجر الصحي الاجباري في نفس الظروف بمراكز الامتحان العادية باستثناء عملية المراقبة التي ستعتمد أجهزة الكاميرا.

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