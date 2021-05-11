التلقليح ضدّ كورونا لا يحمي إلا بعد 15 يوما من تلقي الجرعة الثانية منه

أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية عمر بن منصور في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الثلاثاء، أن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لا يحمي إلا بعد 15 يوما من تلقي الجرعة الثانية منه، في تعقيب له على تسجيل حالة وفاة لدى كهل بالجهة رغم تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح.

وبين المتحدث بأنه تم تسجيل العديد من الإصابات بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من التلقيح، داعيا إلى ضرورة التباعد وتطبيق كافة وسائل الحماية عند التوجه إلى مراكز التلقيح.

وأوضح المتحدث بأن المتوفّى كان له شخص مصاب بالوباء من المحيط العائلي عندما تلقى الجرعة الأولى من التلقيح، مشيرا إلى أن هذه الجرعة لا تحمي من إمكانية العدوى وأن المتلقي للتلقيح بكامل جرعاته يمكن أن يُصاب بالفيروس لكن يكون أقل حدة من غير الملقّح.

كما أفاد المدير الجهوي للصحة بالمهدية بأن التلقيح هو حماية من الحالات الخطيرة.

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