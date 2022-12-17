التليلي المنصري: لم نسجل مخالفات ترتقي لجرائم انتخابية

توقع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوسائل الاعلام اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن ثلث الجسم الانتخابي سيشارك في الانتخابات التشريعية الحالية.

وقال المنصري إن « ثلث الجسم الانتخابي عادة ما يكون هو المعني بالحياة السياسية عامة وبالانتخابات خاصة، ولا نتصور أن تخرج هذه الانتخابات عن القاعدة »، معتبرا أن مشاركة 270 ألف ناخب خلال ساعتين بنسبة مشاركة بـ 3 بالمائة إلى حدود العاشرة صباحا تعتبر نسبة عادية ومعبرة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وأكد من جهة أخرى عدم تسجيل أي مخالفات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية، مبينا أن وحدات الرصد التي تضم 1806 عون رقابة قد تلقوا تعليمات صارمة بضرورة تكثيف الرقابة.

وأضاف أنه سيكون على ذمة الهيئة غدا تقرير ختامي يضم كل المخالفات المرتكبة ونوعيتها ومدى تأثيرها على النتائج.

أما بخصوص كلمة رئيس الجمهورية بعد قيامه بواجبه الانتخابي صباح اليوم، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أن قيس سعيد تكلم اليوم بصفته رئيسا للجمهورية كما أنه وجه الدعوة لعموم التونسيين للتصويت بصفة عامة ولم يدع للتصويت لمرشح بعينه.

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