التمديد في آجال جمع التبرعات العينية إلى يوم الأحد 19 أفريل الجاري

أعلنت الحكومة مواصلة الحملة الوطنية لجمع التبرعات العينية الى غاية يوم الاحد 19 أفريل 2020 وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها بداية من يوم 02 أفريل 2020.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الجمعة، الراغبين في المساهمة في هذا المدّ التضامني، إلى تقديم تبرعاتهم بالمؤسسات التربوية بكافة معتمديات الجمهورية المدرجة بالقائمة المحددة بالرابط التالي مقابل وصل تسلم.

https://bit.ly/2RFFoy



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