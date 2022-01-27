التمديد في إجراءات الوقاية من كورونا بالمعالم الدينية لأسبوعين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تقرّر تمديد العمل بالإجراءات التي أعلنتها في 13 جانفي 2022 لمدّة أسبوعيين إضافييـّـن، وذلك تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 25 جانفي 2022 حول مجابهة تطوّر الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من تسارع نسق انتشار العدوى.

يُشار إلى أن الوزارة قررت يوم 13 جانفي الجاري، تعليق صلاة الجُمُعة يوميْ 14 و21 جانفي 2022 ومُواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة .

ويتمثل بروتوكول حفظ الصحّة في:

-الاستظهار بجواز التلقيح

-الوضوء بالبيت

-احضار السجّاد الخاص

-ارتداء الكمّامات

-الالتزام بالتباعد.

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