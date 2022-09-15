التمديد في الصولد إلى 29 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الخميس، لكافة المتعاملين الاقتصاديين وعموم المواطنين أنه في إطار مزيد دفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك خلال هذه الفترة، تم بالتوافق مع الهياكل المهنية التمديد في موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي « الصولد » للفترة الصيفية من سنة 2022 بأسبوعين إضافيين وذلك من يوم الجمعة 16 سبتمبر إلى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

كلمات البحث :تمديد;صولد