التمديد في توقيت العمل بنظام التناوب

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية 14 فيفري المقبل، في العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 الصادر يوم 15 جانفي الجاري، والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وينص الأمر الصادر يوم 15 جانفي الماضي الى اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان.

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.

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