التمديد في صلوحية الاشتراكات المدرسية والجامعية

أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار خلق الظروف الملائمة لنقل الطلبة إلى المؤسسات الجامعية التعليمية ومؤسسات الخدمات الجامعية، وتأمين تنقل المواطنين بين المدن وضمان إنجاح استكمال ما تبقى من الموسم الدراسي و الجامعي.

وقد تقرر التمديد في صلوحية الاشتراكات المدرسية والجامعية إلى غاية 31 جويلية 2020 بالنسبة للاشتراكات الصالحة إلى موفى جوان دون المطالبة بمعلوم إضافي وتمكين غير المتحصلين من اشتراكات أسبوعية أو شهرية بالتناسب مع التعريفة الجاري بها العمل.

كلمات البحث :الاشتراكات المدرسية;تمديد;صلوحية