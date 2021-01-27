التمديد في صلوحية بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

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التمديد في صلوحية دفاتر العلاج بالتعريفة المنخفضة الممنوحة في 2011 إلى غاية نهاية 2016 قررت وزارة الصحة التمديد في فترة صلوحية دفاتر العلاج بالتعريفة المنفضة المسندة خلال كامل سنة ...

بلاغ من وزارة الشؤون الاجتماعية للمنتفعين بهذه المنح وبطاقات العلاج دعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء، كافة المواطنين المنتفعين بمنحة الع ...

الكنام: التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج إلى 31 ماي 2020 أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ له اليوم الخميس، عن قراره التمديد إلى غاية 3 ...

الترفيع في عدد المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة صادقت اللجنة الوطنية للتعريفات المنخفضة لتكاليف العلاج خلال اجنماعها يوم امس الثلاثاء باشر ...