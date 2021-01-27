التمديد في صلوحية بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يقضي بالتمديد في صلوحية بطاقات العلاج المجاني إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
كما صدر أمر حكومي آخر ينص على أنه سيتم التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021 في صلوحيّة بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلّمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016.
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