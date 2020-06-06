التمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري في بلاغ لها اليوم السبت، التمديد في صلوحية شهادات الفحص الفني.

وسيكون ذلك كما يلي:

1. أنّه تقرر التمديد في صلوحية شهادات الفحص الفني التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 22 مارس إلى 14 جوان 2020 وذلك إلى غاية 03 أوت 2020 بدخول الغاية (باستثناء الجرارات الفلاحية ومجروراتها المستعملة عادة لأنشطة فلاحية أو غيرها التي تمّ التمديد في صلوحية شهادات الفحص الفني المسلمة إليها إلى غاية 30 سبتمبر 2020).

ويذكر أنه في إطار تنفيذ الخطة الوطنيّة للحجر الصحّي المُوجّه، فإنّ استئناف خدمات الفحص الفني الدوري يكون بعد الحجز المسبق لموعد عن بعد من قبل صاحب العربة عبر الموقع الرسمي للوكالة www.attt.com.tn بأي مركز يختاره (وذلك باستثناء الجرارات الفلاحية ومجروراتها التي تبقى خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل).

كما دعت الوكالة إلى القيام بعملية الحجز المسبق قبل أسبوع على الأقلّ من تاريخ انتهاء صلوحية شهادات الفحص الفني.

2. أنّ شهادات الفحص الفني المنتهية الصلوحيّة قبل تاريخ 22 مارس 2020 غير معنيّة بالتمديد المذكور بالنقطة السّابقة.

3. أنّ جميع العربات التي خضعت للفحص الفني العرضي وفق التراتيب النّافذة غيرُ معنيّة بالتمديد المذكور بالنقطة الأولى أعلاه.

4. أنّ التمديد في صلوحية شهادات الفحص الفني للعربات المعنية لا يعفي صاحب العربة من وجوب إبقاء عربته في حالة استخدام حسنة وفي حالة مرضية من الصيانة بما يضمن سلامة جولانها على الطرقات ومستجيبة للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل، ولا تتحمّل الوكالة الفنية للنقل البري أيّة تبعات لعدم احترام هذه الإجراءات.

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