التمديد في عقود تأمين السيارات التي حل أجلها

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التامين العمومي في بلاغ لها، قرارها التمديد في مدة صلوحية شهادة التأمين بالنسبة لعقود تأمين السيارات التي حلّ أجلها بداية من يوم 22 مارس 2020 إلى غاية 7 أيام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام أي 26 أفريل 2020.

ودعت الجامعة التونسية لشركات التأمين العمومي، المواطنين المعنيين ببقية العقود والخدمات، إلى الاتصال بالمصالح المركزية لشركات التأمين أو بنياباتها للحصول على المعلومات اللّازمة وذلك بواسطة وسائل الاتصال عن بعد إمّا عبر الهاتف او موقع الواب او البريد الالكتروني او وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الجامعة التزام شركات التأمين بقرار الحجر الصحّي العام مع توفير الحدّ الأدنى من الخدمات إلى غاية 19 أفريل 2020

وتأتي هذه القرارات مواكبة لقرار تمديد الحجر الصحي العام وتوقّيا من انتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظا على مصالح المؤمّن لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد

يذكر انه تمت تسمية حاتم عميرة مديرا تنفيذيا للجامعة التونسية لشركات التامين العمومي بداية من غرة أفريل 2020، وفق ما نشرته الجامعة على موقعها.

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