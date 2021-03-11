التمديد في فترة الصولد الشتوي

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه وبطلب من المهنة تم التمديد في فترة التخفيض الموسمي الشتوي بأسبوعين بداية من 12 مارس 2021 إلى غاية 26 مارس 2021.

ودعت الوزارة كافة التجار للمساهمة في إنجاح الموسم والحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب أن لا تقل عن نسبة 20 % والقيام بالإشهار على واجهات المحلات وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي وتحديد المنتوجات المعنية بالتخفيض بصفة واضحة .

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