التمديد في مدّة صلوحية شهادة تأمين السيارات

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين في بلاغ لها اليوم الإثنين 20 أفريل 2020، أنّه على إثر قرار تمديد الحجر الصحي العام وتوقّيا من انتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظا على مصالح المؤمّن لهم في هذا الظرف الاستثنائي قد إتّخذت جملة من الإجراءات.

وأشارت الجامعة التونسية لشركات التأمين أنّها قرّرت التمديد في مدّة صلوحية شهادة التأمين إلى غاية 7 أيام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام أيّ إلى حدود يوم 10 ماي 2020، وذلك بالنسبة لعقود تأمين السيارات التي حلّ أجلها بداية من يوم 22 مارس 2020.

وأفادت الجامعة بأنّه بالنسبة لبقية العقود والخدمات، فإنّ شركات التأمين تجدّد دعوة حرفائها إلى الاتصال بمصالحها المركزية أو بنياباتها للحصول على المعلومات اللّازمة وذلك بواسطة وسائل الاتصال عن بعد (الهاتف، موقع الواب، البريد الالكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي).

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