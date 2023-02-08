التمديد في نشر وحدة للمروحيات منتشرة بافريقيا الوسطي في اطار الأمم المتحدة

أعلنت تونس عن تمديد نشر وحدة عسكرية للمروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في هذا البلد لمدة سنة إضافية ابتداء من 21 ديسمبر 2022 .

ووفق الأمر الرئاسي عدد 52 لسنة 2023 الصادر اليوم الثلاثاء بالعدد 13 من الرائد الرسمي، سيتم نشر وحدة قوامها 130 عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينيسكا) تحت راية الأمم المتّحدة.

وينقح الأمرعدد 52 لسنة 2023 الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 والذي نص على ان مدة انتشار وحدة المروحيات حددت بسنة واحدة ابتداء من 21 ديسمبر 2020 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية كما ألغي الفصل الاول الذي ينص على ان الوحدة كانت تضم 125 عسكريا.

وكلفت تلك الوحدة بمهام التدخّل الجوّي السريع والمرافقة الجويّة والبحث والإنقاذ مع تولي تأمين وخفر التنقّلات والاستطلاع الجوّي ونقل الشخصيات والإخلاء الصحّي في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى.

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