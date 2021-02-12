التمديد في نظام العمل بالتناوب في الوظيفة العمومية

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، قرارها التمديد في نظام العمل بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان إلى غاية يوم 7 مارس 2021 وذلك بعد متابعة الوضع الصحّي، بموجب الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021 المتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

ودعت رئاسة الحكومة الأعوان العموميين إلى الالتزام خلال هذه الفترة بالحدّ من التنقلات وتأمين العمل وفق ما تتخذه المصالح الإدارية من إجراءات في الغرض.

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