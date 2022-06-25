التنمية الاقتصادية محور لقاء سعيد بفريد بلحاج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة 24 جوان 2022 بقصر قرطاج، فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناول اللقاء بالحديث الدور الاجتماعي للدولة في عدد من القطاعات. وقد ذكر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالدور الذي لعبه البنك الدولي إبان الاستقلال في المجال التربوي أساسا إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى.

كما تم التطرق إلى أهمية توفير الأطر القانونية اللازمة لتمكين الشباب من أن يكون مصدرا للثروة وفاعلا اقتصاديا عندما تتاح له الإمكانيات الضرورية.

من جهته، أبرز فريد بلحاج بأن الاجتماع تطرق لموضوع التنمية الاقتصادية في تونس، مبرزا بأن علاقة البنك مع تونس قديمة ويُحاول تعميقها لتشمل مجالات التغطية الاجتماعية وإعطاء دفعة جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وشدد بلحاج على وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس، موضحا بأن الرئيس أعرب عن استعداده لدعم هذا التمشي.

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