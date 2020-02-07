التهاب حاد في الحنجرة يُجبر رئيس الجمهورية على الراحة لـ4 أيام

اخر تحديث : 07/02/2020

قيس سعيد

يُلازم رئيس الجمهورية قيس سعيد الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فيفري 2020 وذلك بتوصية من طبيبه المباشر نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.
وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 9 و 10 فيفري 2020.


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