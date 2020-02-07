التوافق على عديد النقاط بين الكنام ونقابة أطباء القطاع الخاص



انعقدت يوم أمس الخميس 06 فيفري 2020، ولمدة 4 ساعات، جلسة تفاوض بمقر الوزارة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وذلك في إطار متابعة العلاقات التعاقدية بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و بحضور خليل الغرياني ممثل الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و المدير العام للضمان الاجتماعي و عدد من إطارات الصندوق .

وتم التوصل الى توافقات حول أغلب النقاط الواردة بلائحة النقابة وبقيت بعض النقاط القليلة الأخرى عالقة لمزيد التشاور على أن تنعقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء للبت فيها.

وقد دارت الجلسة في مناخ إيجابي عبرت خلاله كل الأطراف على رغبتها في التوصل الى حلول توافقية حفاظا على منظومة التأمين على المرض وتطويرا للخدمات المقدمة للمواطن.

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