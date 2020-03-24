التوزيع الجغرافي للمصابين الـ 114 بفيروس كورونا

توسعت رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس لتشمل 17 ولاية وتبلغ 114 شخصا.

وفيما يلي توزيع الحالات:

تونس (34)

أريانة (20)

بن عروس (12)

مدنين (09)

تطاوين (06)

سوسة (06)

المنستير (07)

صفاقس (05)

المهدية (03)

القيروان (02)

بنزرت (03)

نابل (01)

قفصة (01)

قابس (01)

قبلي (01)

منوبة (01)

زغوان (01)

شفاء: 01 حالة

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، معولة على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

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