التوزيع الجغرافي للمصابين الـ173 بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 173 حالة مؤكدة وتتوزع على عدد من الولايات.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس (47)، أريانة (31)، بن عروس (17)، مدنين (12)، تطاوين (06)، سوسة (13)، المنستير (13)، صفاقس (07)، قبلي (05)، بنزرت (04)، قابس (04)، منوبة (03)، المهدية (03)، القيروان (02)، نابل (02)، زغوان (02)، قفصة (01)، الكاف (01).

- عدد حالات الشفاء: 01 حالة.

- عدد الوفيات: 05 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية).

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