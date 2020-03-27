التوزيع الجغرافي للمصابين الـ227 حسب الولايات

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 227 شخصا.

وتتوزع الإصابات على 20 ولاية كالآتي: تونس (55)، أريانة (34)، بن عروس (23)، مدنين (14)، سوسة (17)، المنستير (17)، صفاقس (11)، قبلي (11)، تطاوين (06)، بنزرت (11)، قابس ( 4)، المهدية (04)، منوبة (03)، القيروان (02)، نابل (03)، زغوان (02)، قفصة (01)، الكاف(02)،سيدي بوزيد (01)، توزر (06).

- عدد الوفيات: 06 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين).

كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;تونس;مصابين;ولايات