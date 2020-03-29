التوزيع الجغرافي للمصابين الـ312 بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 312 إصابة تتوزع على 21 ولاية .

وفيما يلي الولايات التي تتوزع فيها الإصابات:

تونس (79)، أريانة (44)، بن عروس (29)، مدنين (19)، سوسة (25)، المنستير (25)، صفاقس (11)، قبلي (15)، تطاوين (06)، بنزرت (21)، قابس (04)، المهدية (05)، منوبة (09)، القيروان (02)، نابل (08)، زغوان (02) قفصة (01)، الكاف (06)، سيدي بوزيد (03)، توزر (06)، القصرين (01).

- عدد الوفيات: 08 (03 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، تطاوين 01).

وأعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18305 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 12177 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و6128 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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