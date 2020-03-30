التوزيع الجغرافي للمصابين الـ362 بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 362 شخصا يتوزعون على 22 ولاية.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس (92)، أريانة (50)، مدنين (35)، بن عروس (34)، المنستير (27)، سوسة (25)، قبلي (15)، صفاقس (14)، بنزرت (12)، نابل (10)،منوبة (08)، تطاوين (06)، قابس (05)، المهدية (07)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (06)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (01)، قفصة (01)، باجة (01).

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