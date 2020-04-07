التوزيع الجغرافي للمصابين الـ623 بفيروس كورونا حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 623 شخصا يتوزعون على 23 ولاية، فيما بلغ عدد الوفيات 23 شخصا.
وفيما يلي توزيع مصابي كورونا حسب الولايات:
تونس 144
أريانة 76
بن عروس 61
منوبة 31
نابل 11
زغوان 02
بنزرت 16
باجة 02
الكاف 05
سوسة 57
المنستير 26
المهدية 11
صفاقس 29
القيروان 05
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 09
مدنين 62
تطاوين 18
قفصة 11
توزر 01
قبلي 39
ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.
كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.
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