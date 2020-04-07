التوزيع الجغرافي للمصابين الـ623 بفيروس كورونا حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 623 شخصا يتوزعون على 23 ولاية، فيما بلغ عدد الوفيات 23 شخصا.

وفيما يلي توزيع مصابي كورونا حسب الولايات:

تونس 144

أريانة 76

بن عروس 61

منوبة 31

نابل 11

زغوان 02

بنزرت 16

باجة 02

الكاف 05

سوسة 57

المنستير 26

المهدية 11

صفاقس 29

القيروان 05

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 09

مدنين 62

تطاوين 18

قفصة 11

توزر 01

قبلي 39

ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

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