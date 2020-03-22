التوزيع الجغرافي للمصابين الـ75 بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة إلى حدود اليوم الأحد 22 مارس 2020، 75 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المسجد موزعة على 13 ولاية.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

(15) حالة في ولاية أريانة 10 حالات منها وافدة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية القيروان إحداها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(01) حالة وافدة واحدة في ولاية قفصة تماثلت للشفاء.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محلية.

(22) حالة في ولاية تونس 14 حالة منها وافدة إضافة إلى 8 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها وافدة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية تطاوين 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية سوسة وافدة.

(05) حالة في ولاية المنستير 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية بن عروس 3 حالات منها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية مدنين وافدة.

(01) حالة في ولاية نابل وافدة.

(04) حالة في ولاية صفاقس وافدة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، معولة على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

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