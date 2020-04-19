التوزيع الجغرافي للمصابين الـ879 على الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 879 شخصا، موزعين على هذه الولايات:

تونس 193

أريانة 89

بن عروس 87

منوبة 38

نابل 12

زغوان 03

بنزرت 18

باجة 03

جندوبة 01

الكاف 05

سليانة 01

سوسة 73

المنستير 38

المهدية 13

صفاقس 32

القيروان 06

القصرين 05

سيدي بوزيد 05

قابس 21

مدنين 84

تطاوين 32

قفصة 32

توزر 05

قبلي 83

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