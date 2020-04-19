التوزيع الجغرافي للمصابين الـ879 على الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 879 شخصا، موزعين على هذه الولايات:
تونس 193
أريانة 89
بن عروس 87
منوبة 38
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 18
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سليانة 01
سوسة 73
المنستير 38
المهدية 13
صفاقس 32
القيروان 06
القصرين 05
سيدي بوزيد 05
قابس 21
مدنين 84
تطاوين 32
قفصة 32
توزر 05
قبلي 83
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;تونس;مصابين;ولايات
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