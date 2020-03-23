التوزيع الجغرافي للمصابين الـ89 بفيروس كورونا

اخر تحديث : 23/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 89 حالة، 11 منها في المستشفيات .
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 29 حالة
أريانة 16 حالة
بن عروس 8 حالات
نابل حالة
قابس حالة
منوبة حالة
قبلي حالة
تطاوين 5 حالات
مدنين 5 حالات
القيروان حالتين
بنزرت حالتين
صفاقس 4 حالات
المنستير 5 حالات
سوسة 5 حالات
المهدية 3 حالات
قفصة حالة (شفيت)


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