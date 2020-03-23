التوزيع الجغرافي للمصابين الـ89 بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 89 حالة، 11 منها في المستشفيات .

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس 29 حالة

أريانة 16 حالة

بن عروس 8 حالات

نابل حالة

قابس حالة

منوبة حالة

قبلي حالة

تطاوين 5 حالات

مدنين 5 حالات

القيروان حالتين

بنزرت حالتين

صفاقس 4 حالات

المنستير 5 حالات

سوسة 5 حالات

المهدية 3 حالات

قفصة حالة (شفيت)

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