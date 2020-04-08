التوزيع الجغرافي للمصابين بالكورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 628 إصابة، تتوزع على 22 ولاية.

وفيما التوزيع الجغرافي للمصابين:

كالآتي :

تونس 147

أريانة 77

بن عروس 62

منوبة 32

نابل 12

زغوان 02

بنزرت 16

باجة 02

الكاف 05

سوسة 51

المنستير 29

المهدية 11

صفاقس 30

القيروان 05

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 09

مدنين 62

تطاوين 18

قفصة 11

توزر 01

قبلي 39

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