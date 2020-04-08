التوزيع الجغرافي للمصابين بالكورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 628 إصابة، تتوزع على 22 ولاية.
وفيما التوزيع الجغرافي للمصابين:
كالآتي :
تونس 147
أريانة 77
بن عروس 62
منوبة 32
نابل 12
زغوان 02
بنزرت 16
باجة 02
الكاف 05
سوسة 51
المنستير 29
المهدية 11
صفاقس 30
القيروان 05
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 09
مدنين 62
تطاوين 18
قفصة 11
توزر 01
قبلي 39
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;كورونا;ولايات
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