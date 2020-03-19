التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا في تونس

اخر تحديث : 19/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا فيروس
كشفت أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 38 حالة.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

(09) حالات في ولاية أريانة.
(02) حالتان في ولاية القيروان.
(01) حالة في ولاية قفصة.
(03) حالات في ولاية المهدية.
(14) حالات في ولاية تونس.
(02) حالتان في ولاية بنزرت.
(1) حالة في ولاية تطاوين.
(2) حالتان في ولاية سوسة.
(1) حالة في ولاية المنستير.
(1) حالة في ولاية صفاقس.
(1) حالة في ولاية مدنين
(1) حالة في ولاية بن عروس
(1) حالة في ولاية نابل


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