التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

بلغ عدد مصابي كورونا في تونس 685 شخصا موزعين على 22 ولاية.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس 159

أريانة 82

بن عروس 66

منوبة 34

نابل 13

زغوان 03

بنزرت 17

باجة 03

الكاف 05

سوسة 61

المنستير 34

المهدية 12

صفاقس 31

القيروان 06

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 13

مدنين 63

تطاوين 19

قفصة 16

توزر 01

قبلي 40

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

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