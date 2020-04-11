التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

بلغ عدد مصابي كورونا في تونس 685 شخصا موزعين على 22 ولاية.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 159
أريانة 82
بن عروس 66
منوبة 34
نابل 13
زغوان 03
بنزرت 17
باجة 03
الكاف 05
سوسة 61
المنستير 34
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 13
مدنين 63
تطاوين 19
قفصة 16
توزر 01
قبلي 40
وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;كورونا;مصابين
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