التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ423 حسب الولايات

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التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...

التوزيع الجغرافي للمصابين الـ362 بفيروس كورونا حسب الولايات أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 362 شخصا يتوزعون ع ...

التوزيع الجغرافي للمصابين الـ173 بفيروس كورونا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 173 حالة مؤكدة وتتوزع على عدد من الول ...

التوزيع الجغرافي للمصابين الـ89 بفيروس كورونا أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم ...