التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ423 حسب الولايات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 423 شخصا موزعين على 22 ولاية.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين حسب الولايات:
تونس (104)، أريانة (57)، مدنين (46)، بن عروس (43)، المنستير (26)، سوسة (35)، قبلي (16)، صفاقس (20)، بنزرت (15)، نابل (10)، منوبة (09)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (08)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (02)، قفصة (05)، باجة (01).
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;كورونا;ولايات
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