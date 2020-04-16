التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ822 حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى822 شخصا.
وتتوزع الإصابات على هذه الولايات:
تونس 193
أريانة 89
بن عروس 81
منوبة 36
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 18
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سليانة 01
سوسة 68
المنستير 36
المهدية 13
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 05
سيدي بوزيد 05
قابس 15
مدنين 81
تطاوين 25
قفصة 32
توزر 04
قبلي 51
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
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