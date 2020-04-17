التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ864 حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 864 حالة مؤكدة من بين 14640 تحليلا جمليا.

و تتوزع الإصابات على هذه الولايات:

تونس 193

أريانة 89

بن عروس 87

منوبة 37

نابل 12

زغوان 3

بنزرت 18

باجة 3

جندوبة 1

الكاف 5

سليانة 1

سوسة 71

المنستير 36

المهدية 13

صفاقس 31

القيروان 6

القصرين 5

سيدي بوزيد 5

قابس 20

مدنين 84

تطاوين 32

قفصة 32

توزر 4

قبلي 76

وأعلنت الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 1595 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 32 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

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