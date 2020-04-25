التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا حسب الولايات

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التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ423 حسب الولايات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 423 شخصا موزعين على 22 ولاية. وفيما يلي ا ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 901 شخصا، موزعين على عدد من الولايات. وفيما يلي ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا موزعين على 23 ولاية، فيما توفي 34 شخصا. و ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...