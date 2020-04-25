التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 939 إصابة مؤكدة موزعين على عدد من الولايات، فيما بلغ عدد الوفيات 38 شخصا.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
كالآتي:
تونس 202
أريانة 94
بن عروس 92
منوبة 39
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 19
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سليانة 2
سوسة 81
المنستير 37
المهدية 15
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 7
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 86
تطاوين 35
قفصة 38
توزر 5
قبلي 94
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