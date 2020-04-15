التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا على 23 ولاية

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 780 شخصا موزعين على 23 ولاية.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 187
أريانة 83
بن عروس 81
منوبة 36
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 18
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سوسة 68
المنستير 36
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 15
مدنين 70
تطاوين 25
قفصة 23
توزر 04
قبلي 51
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;كورونا;مصاب
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