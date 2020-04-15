التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا على 23 ولاية

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التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ423 حسب الولايات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 423 شخصا موزعين على 22 ولاية. وفيما يلي ا ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا موزعين على 23 ولاية، فيما توفي 34 شخصا. و ...

التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا في تونس كشفت أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الخميس، ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...