التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع على 21 ولاية.

ويتوزع المصابون إلى هذه الولايات:

تونس (69)، أريانة (35)، بن عروس (26)، مدنين (19)، سوسة (24)، المنستير (22)، صفاقس (11)، قبلي (15)، تطاوين (06)، بنزرت (11)، قابس (04)، المهدية (05)، منوبة (06)، القيروان (02)، نابل (06)، زغوان (02) قفصة (01)، الكاف (06)، سيدي بوزيد (01)، توزر (06)، القصرين (01).

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