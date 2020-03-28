التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

اخر تحديث : 28/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا فيروس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع على 21 ولاية.

ويتوزع المصابون إلى هذه الولايات:
تونس (69)، أريانة (35)، بن عروس (26)، مدنين (19)، سوسة (24)، المنستير (22)، صفاقس (11)، قبلي (15)، تطاوين (06)، بنزرت (11)، قابس (04)، المهدية (05)، منوبة (06)، القيروان (02)، نابل (06)، زغوان (02) قفصة (01)، الكاف (06)، سيدي بوزيد (01)، توزر (06)، القصرين (01).


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق