التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا موزعين على 23 ولاية، فيما توفي 34 شخصا.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس 173

أريانة 83

بن عروس 74

منوبة 35

نابل 12

زغوان 03

بنزرت 17

باجة 03

جندوبة 01

الكاف 05

سوسة 64

المنستير 35

المهدية 12

صفاقس 31

القيروان 06

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 15

مدنين 66

تطاوين 22

قفصة 18

توزر 02

قبلي 42

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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