التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا موزعين على 23 ولاية، فيما توفي 34 شخصا.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 173
أريانة 83
بن عروس 74
منوبة 35
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 17
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سوسة 64
المنستير 35
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 15
مدنين 66
تطاوين 22
قفصة 18
توزر 02
قبلي 42
وأشارت وزارة الصحة إلى أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
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