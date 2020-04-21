التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 901 شخصا، موزعين على عدد من الولايات.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 195
أريانة 93
بن عروس 91
منوبة 38
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 19
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سليانة 1
سوسة 74
المنستير 37
المهدية 15
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 85
تطاوين 32
قفصة 33
توزر 5
قبلي 85
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
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