التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 1009 حالة مؤكدة من بينها، 323 حالة شفاء و42 حالة وفاة و644 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
كما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 25 مصابا، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 59 مصابا.
وفيما يلي توزيع مصابي كورونا على الولايات:
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