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التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ423 حسب الولايات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 423 شخصا موزعين على 22 ولاية. وفيما يلي ا ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا الـ994 حسب الولايات ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 994 شخصا، موزعين على عدد من الولايات. وفيما يل ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا حسب الولايات ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 939 إصابة مؤكدة موزعين على عدد من الولايات، فيما بلغ عد ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا موزعين على 23 ولاية، فيما توفي 34 شخصا. و ...