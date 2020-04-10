التوزيع الجغرافي لمصابي ووفيات كورونا حسب الولايات



ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 671 شخصا موزعين على 22 ولاية، مع تسجيل 25 وفاة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة.

وفيما يلي توزيع مصابي كورونا حسب الولايات:

تونس 159

أريانة 81

بن عروس 65

منوبة 32

نابل 13

زغوان 03

بنزرت 17

باجة 03

الكاف 05

سوسة 56

المنستير 34

المهدية 12

صفاقس 31

القيروان 06

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 12

مدنين 62

تطاوين 19

قفصة 13

توزر 01

قبلي 40

وبلغ عدد الوفيات 25 شخصا (04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 03 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

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