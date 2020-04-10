التوزيع الجغرافي لمصابي ووفيات كورونا حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 671 شخصا موزعين على 22 ولاية، مع تسجيل 25 وفاة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة.
وفيما يلي توزيع مصابي كورونا حسب الولايات:
تونس 159
أريانة 81
بن عروس 65
منوبة 32
نابل 13
زغوان 03
بنزرت 17
باجة 03
الكاف 05
سوسة 56
المنستير 34
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 12
مدنين 62
تطاوين 19
قفصة 13
توزر 01
قبلي 40
وبلغ عدد الوفيات 25 شخصا (04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 03 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).
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