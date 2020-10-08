التوقيت الإداري الاستثنائي بمكاتب البريد

أعلنت الإدارة العامة للبريد التونسي في منشور وجهته لمكاتب البريد يوم أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2020، عن إدخال تعديل جزئي على توقيت العمل بمكاتب البريد استثنائيا بعد القرار الحكومي القاضي باعتماد توقيت إداري استثنائي انخراطا في مساعي الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تقرّر فتح الشبابيك للعموم بمكاتب البريد من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وتمّ تقليص ساعات العمل بالنسبة للأعوان إلى 5 ساعات تنطلق من الساعة 8:20 إلى الساعة 14:50.

وينطلق العمل بالتوقيت الإستثنائي بداية من اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020.

كلمات البحث :البريد;التوقيت الإداري