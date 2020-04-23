التوقيت الإداري خلال شهر رمضان

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 23 أفريل 2020، أن توقيت العمل بالنسبة للأعوان العموميين المدعوين للعمل بمقتضى تراخيص فردية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية سيكون انطلاقا من بداية شهر رمضان (24 أفريل 2020) إلى غاية 3 ماي المقبل، باعتماد نظام الحصة الواحدة من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة بحساب 5 ساعات يوميا تتوزع على فترتين:

- الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا

- الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا

وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا التوقيت يأتي تبعا للتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي المقبل، طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

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