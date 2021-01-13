التوقيت الإداري للمؤسسات الاستشفائية أيام الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم الأربعاء، أن التوقيت الإداري بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية وكامل الهياكل الصحية العمومية أيام الحجر الصحي سيكون كالآتي :

- الجمعة والسبت 15 و16 جانفي : من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة بعد الزوال

- من يوم الإثنين 17 جانفي إلى الأحد 24 جانفي : المحافظة على التوقيت العادي الجاري به العمل

وأكدت الوزارة أن دقة الوضع الصحي وخصوصية القطاع ووجوبية ضمان استمرارية الخدمات الصحية فرضت اعتماد نظام العمل ليتلاءم مع فترة الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان ايام الخميس والجمعة والسبت والاحد 14 و 15 و 16 و17 جانفي الجاري وذلك بتكوين فرق عمل تضمن استمرارية إسداء الخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة منظوريها المباشرين بالإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والخاضعة لاشرافها إلى تلبية نداء الواجب ومواصلة العمل بالتوقيت الاداري العادي خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 جانفي الجاري إلى يوم 24 من الشهر نفسه.

كلمات البحث :المؤسسات الاستشفائية;توقيت إداري;حجر صحي