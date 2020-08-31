التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد بداية من الغد

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الاثنين، عن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غدٍ الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 .

وسيكون التوقيت الشتوي على النحو التالي:

- من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الثانية والنصف زوالا (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00).

من جهة أخرى يؤمن 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00)إلى الساعة الخامسة مساء. (17.00)

وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17.30).

يُشار إلى أن 64 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع متواجدة بمختلف مناطق الجمهورية يؤمنون حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

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