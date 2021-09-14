التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد بداية من يوم غدٍ

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غدٍ الأربعاء 15 سبتمبر 2021 .

وسيكون التوقيت على النحو التالي:

-من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الثانية والنصف زوالا (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00).

-من جهة أخرى يؤمن 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00)الى الساعة الخامسة مساء. (17.00)

-وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17.30) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

كما يؤمن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع متواجدة بمختلف مناطق الجمهورية حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

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