التوقيت الشتوي لمكاتب البريد التونسي

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه انطلاقا من يوم غد الخميس، 1 سبتمبر 2022، سيكون من الساعة الثامنة (8) صباحاً إلى منتصف النهار من الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء ((17.00.

وأوضح البريد بأنّ 33 مكتب بريد موزّعين على مختلف ولايات الجمهوريّة سيؤمنون العمل في إطار حصّة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

كما ستعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصّة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

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