التوقيت الصيفي لعمل مكاتب البريد

أعلن البريد التونسي، في بلاغ نشره اليوم الجمعة، أن التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد ينطلق بداية من يوم الإثنين 3 جويلية إلى غاية يوم 31 أوت 2023 وسيكون على النحو التالي:

*أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة السابعة والنصف صباحا (07.30) إلى الساعة الواحدة زوالا (13.00)

*يوم الجمعة: من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30).

وفي ما يتعلق بمكاتب البريد الخصوصية، فإن توقيت العمل سيكون كالآتي:

- يعمل مكتب بريد مطار تونس قرطاج الدولي بصفة مسترسلة دون انقطاع كامل أيام الأسبوع 24 ساعة/24.

- يؤمن مكتب بريد مطار المنستير الدولي ومكتب بريد مطار جربة- جرجيس ومكتب بريد مطار النفيضة ومكتب بريد مطار توزر ومكتب بريد مطار طبرقة ومكتب بريد مطار صفاقس – طينة حصة عمل مسترسلة كامل أيام الأسبوع حسب نشاط الطيران.

كلمات البحث :التوقيت الصيفي;عمل;مكاتب البريد